barcelona on line maych la liga.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة .. يلا شوت

barcelona on line .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة .. يلا شوت





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barcelona on line .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة .. يلا شوت





مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم 28/102018 رابط يوتيوب يلتقى اليوم فريق نادي برشلونة مع نظيره فريق ريال مدريد فى مباراة قوية للغاية تأتى ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدرجة الأولى من الدوري الإسبانى وهى دائما ما تكون مهمة ومثيرة وصعبة للغاية يلعب الفريقين مبارة اليوم بشكل مختلف تماماً ، وذلك لتغيب الكلاسيكو وللمرة الأولى منذ تسعة أعوام ، فقد رحل نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية بأجر قيمته 105 مليون جنيه استرليني، كما سيتغيب أيضاً بسبب الاصابة الأرجنتيني الساحر ليونيل ميسي. كان ميسى قد تعرض للاصابة أمام فريق إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني، في اللقاء الذى جمع بينهم وانتهى بفوز البارسا بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن الاصابة أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أسابيع كامله كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.







