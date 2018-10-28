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مشاهدة مجانية online مباراة الكلاسيكو اليوم ريال مدريد وبرشلونة| مشاهدة مباراة barcelona vs real madrid live hd

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:51 م
مشاهدة مجانية online مباراة الكلاسيكو اليوم ريال مدريد وبرشلونة| مشاهدة مباراة barcelona vs real madrid live hd
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محمد الشيخ
 

مشاهدة مجانية online مباراة الكلاسيكو اليوم ريال مدريد وبرشلونة| مشاهدة مباراة barcelona vs real madrid live hd

تابعوا معنا النقل والبث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني.

                       

البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني سيكون حصرياً على beIN SPORTS.

                                          

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد وتوقيت البث المباشر

مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ستكون يوم الأحد 28 تشرين الأول/أكتوبر 2018 انطلاقاً من الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة في استاد الكامب نو.

 

مباراة برشلونة وريال مدريد ستبث حصرياً على BEIN SPORTS HD 1 وBEIN SPORTS HD 3  .   

 

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

 

مباراة الكلاسيكو

تتجه الأنظار الأحد إلى ملعب كامب نو الذي سيكون مسرحاً للقمة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد والتي ستقام في غياب نجميهما الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب بكسر في يده اليمنى تعرض له خلال المباراة الاخيرة في الدوري ضد أشبيلية (4-2)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل هذا الصيف إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

 

يحتل برشلونة  المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 18 نقطة بعد أن حقق 5 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة في المقابل يأتي ريال مدريد في المركز السابع من 4 انتصارات وتعادلين و3 هزائم. 

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