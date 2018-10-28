كورة جول اون لاين | مشاهدة برشلونة وريال مدريد الآن | يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم
يلا شوت كورة ستار لايف مشاهدة برشلونة وريال مدريد الآن فريق برشلونة يحتل المركز الثاني في ترتيب الجدول حاملا معه رصيد 18 نقطة ، وبفرق نقطة واحدة عن فريق أتليتكو مدريد المتصدر والذى يحمل رصيد 19 نقطة ، في حين يأتي فريق ريال مدريد في المركز الثامن حاملاً معه رصيد 14 نقطة يحتضن المواجهة المثيرة اليوم ملعب الكامب نو ، وسوف يتم نقل المبارة عبر قنوات بي إن سبورت اتش دي وبالتحديد قناة بي إن سبورت اتش دي 1، وبي إن سبورت اتش دي 3 ، وسوف يكون التعليق بصوت الرائع عصام الشوالى ، إلى جانب حفيظ دراجي وعلي محمد علي من الأستوديو مباراة ريال مدريد بث مباشر لايف، تابع لايف حصرياً برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو 2018.
كورة جول اون لاين | مشاهدة برشلونة وريال مدريد الآن | يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم
تبدأ أحداث مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة ، وسوف يتغيب عن المباراة الكثير من الأسماء لكلا الفريقين ومن أبرزهم ليونيل ميسي من جانب برشلونة بالإضافة إلي اومتيتي ، كما تزداد احتمالية غياب كارفخال عن صفوف الريال أيضاً.
جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد عانى مؤخراً من عدة أزمات ، الأمر الذى يهدد مستقبل المدرب جولين لوبيتيجي والذى أوشك تقريبًا من الإقالة كما ذكرت التقارير الصحفية ، وأن المدرب أنطونيو كونتى الايطالى كان قد اتفق مع إدارة الملكى لتدريب الفريق فى حال خسارة المباراة ، وفى هذه الحالة سيتم قرار إقالة المدرب الوطنى الذى تولى المسئولية منذ بداية الموسم الجارى بعد زين الدين زيدان الذى تُوج مع فريقه بثلال ألقاب متوالية فى دورى أبطال أوروبا.
كورة جول اون لاين | مشاهدة برشلونة وريال مدريد الآن | يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم