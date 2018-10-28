سبق – السعودية | "سعود الطبية" تحتفل بالكوادر النسائية الناجحة
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:56 مالفجر السعودي
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سطرت المرأة السعودية بمدينة الملك سعود الطبية خلال الفترة الماضية، أروع الأمثلة في الإنجاز والتفاني بالعمل في مختلف تخصصاتها، سواءً كانت إدارية أو طبية أو تمريضية أو فنية، مؤكدة أنها عنصر فعال في مسيرة التنمية الصحية للمدينة.
ويأتي ذلك الإنجاز من المرأة السعودية بعد توجهات القيادة الرشيدة في تمكين المرأة، حيث أولى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" اهتمامًا كبيرًا بالنهوض بالمرأة ودورها الحيوي في عملية التنمية، والمشاركة بمسيرة العمل الوطني التنموي من خلال تعيينها في مناصب رفيعة المستوى.
وحققت المرأة السعودية بمدينة الملك سعود الطبية، وفي مجال التمريض تحديدًا، الكثير من الإنجازات المشرفة، حيث نالت عدداً من الممرضات جائزة ديزي للممرضين والممرضات المتميزين، وأكدن أن ذلك جاء بفضل من الله ثم من إدارة المدينة التنفيذية في تقديم الدعم للكوادر الوطنية، والتي أصبحت محل ثقة المريض، وليس المسؤولين فقط.
ونالت المرأة السعودية بالمجال الطبي بالمدينة ثقة المسؤولين بالمدينة الطبية، حيث تم قبل عام تعيين أول امرأة بمنصب مدير مستشفى، وحدث ذلك حين أصدر المدير العام التنفيذي د.هيثم الفلاح قرارًا يقضي بتعيين د.هناء المدني مديرًا لمستشفى النساء والولادة، والتي قدمت جزيل شكرها للقيادة الرشيدة في دعمها الكبير للمرأة السعودي.
من جانبها قالت مديرة التمريض بالعيادات الخارجية سارة الدوسري، إن البيئة في هذا الصرح الطبي المتميز تساعد أي شخص على تقديم كل ما عنده في سبيل إسعاد المرضى، وهذا يأتي بدعم قيادتنا الغالية واهتمام من المسؤولين في وزارة الصحة.
إلى ذلك، أشارت مديرة التوظيف بالمدينة ليلى الصايغ أن المدينة شجعت العنصر النسائي على مواصلة مسيرة العطاء من خلال توفير كافة الإمكانيات التي تساهم في رفع مستوى إنتاجية الموظفة .
ومن جهتها، أكدت مديرة التطبيقات بإدارة الصحة الإلكترونية ربى الضلعان أن المرأة السعودية عنصر هام في أي مسيرة تنموية، لافتة إلى أن مجال الصحة الإلكترونية يضم كفاءات وخبرات نسائية متميزة ساهمت في رفع مستوى التعامل التقني في مدينة الملك سعود الطبية.
المصدر:- صحيفة سبق
سطرت المرأة السعودية بمدينة الملك سعود الطبية خلال الفترة الماضية، أروع الأمثلة في الإنجاز والتفاني بالعمل في مختلف تخصصاتها، سواءً كانت إدارية أو طبية أو تمريضية أو فنية، مؤكدة أنها عنصر فعال في مسيرة التنمية الصحية للمدينة.
ويأتي ذلك الإنجاز من المرأة السعودية بعد توجهات القيادة الرشيدة في تمكين المرأة، حيث أولى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" اهتمامًا كبيرًا بالنهوض بالمرأة ودورها الحيوي في عملية التنمية، والمشاركة بمسيرة العمل الوطني التنموي من خلال تعيينها في مناصب رفيعة المستوى.
وحققت المرأة السعودية بمدينة الملك سعود الطبية، وفي مجال التمريض تحديدًا، الكثير من الإنجازات المشرفة، حيث نالت عدداً من الممرضات جائزة ديزي للممرضين والممرضات المتميزين، وأكدن أن ذلك جاء بفضل من الله ثم من إدارة المدينة التنفيذية في تقديم الدعم للكوادر الوطنية، والتي أصبحت محل ثقة المريض، وليس المسؤولين فقط.
ونالت المرأة السعودية بالمجال الطبي بالمدينة ثقة المسؤولين بالمدينة الطبية، حيث تم قبل عام تعيين أول امرأة بمنصب مدير مستشفى، وحدث ذلك حين أصدر المدير العام التنفيذي د.هيثم الفلاح قرارًا يقضي بتعيين د.هناء المدني مديرًا لمستشفى النساء والولادة، والتي قدمت جزيل شكرها للقيادة الرشيدة في دعمها الكبير للمرأة السعودي.
من جانبها قالت مديرة التمريض بالعيادات الخارجية سارة الدوسري، إن البيئة في هذا الصرح الطبي المتميز تساعد أي شخص على تقديم كل ما عنده في سبيل إسعاد المرضى، وهذا يأتي بدعم قيادتنا الغالية واهتمام من المسؤولين في وزارة الصحة.
إلى ذلك، أشارت مديرة التوظيف بالمدينة ليلى الصايغ أن المدينة شجعت العنصر النسائي على مواصلة مسيرة العطاء من خلال توفير كافة الإمكانيات التي تساهم في رفع مستوى إنتاجية الموظفة .
ومن جهتها، أكدت مديرة التطبيقات بإدارة الصحة الإلكترونية ربى الضلعان أن المرأة السعودية عنصر هام في أي مسيرة تنموية، لافتة إلى أن مجال الصحة الإلكترونية يضم كفاءات وخبرات نسائية متميزة ساهمت في رفع مستوى التعامل التقني في مدينة الملك سعود الطبية.
المصدر:- صحيفة سبق
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