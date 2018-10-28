المجلس الأعلى للثقافة وسواسية يحتفلان بعيد السويس القومي الـ45 بالأوبرا

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع صالون سواسية الثقافي عن إقامة أمسية ثقافية بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة وملحمة المقاومة" للاحتفال بعيد السويس القومي الـ 45 تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة والدكتور سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

حيث ستقام الفعاليات في السادسة من مساء الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر 2018 بمقر المجلس الأعلى للثقافة بالأوبرا بحضور عدد كبير من الكتاب والأدباء والمثقفين من أبناء محافظة السويس.

تتضمن الأمسية عددا من الموضوعات من بينها " السويس تصنع مقاومتها يتحدث خلالها الباحث أنور فتح الباب وأكتوبر في الأدب والفن يقدمها الصحفية السويسية أية أنور والباحث قباري البدري بالإضافة الى شهادات يقدمها والنائب سمير غطاس والدكتور احمد نوار ومحمد عبد الرازق وآخرين ويدير الأمسية النائب عبد الحميد كمال رئيس صالون سواسية الثقافي.

وستضمن الفعاليات عرض فيلم تسجيلي لمدة 10 دقائق بعنوان "السويس المدينة التي لا تموت" للمخرج الشاب أحمد أمين أبن السويس وهو الفيلم الفائز بالجائزة التقديرية بمهرجان سواسية السينمائي.

كما ستكون هناك تدخلات وتعقيب على الكلمات سيقدمها عدد من أبناء السويس والأدباء والفنانين والمبدعين والفدائيين الذين شاركوا فى المقاومة الشعبية أثناء حرب السويس فى 24 أكتوبر 1973.