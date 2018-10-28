لايف.. bein sport لايف| بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت كلاسيكو الارض | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:52 م
bein sport لايف| بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت كلاسيكو الارض | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر HD
بدأ لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في الاستعداد من أجل التوجه إلي ملعب الكامب نو لعقد الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين مساء اليوم.
بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت كلاسيكو الارض | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر على bein sport
برشلونة يستضيف ريال مدريد على ملعب كامب نو في الجولة العاشرة للدوري الإسباني في مباراة تُلعب لأول مرة منذ عام 2007 دون وجود رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس وميسي المصاب.
المواجهة ستكون بروفة لمباريات الكلاسيكو بعد نهاية حقبة رونالدو وميسي.
أن تكون حكما للمواجهة الأهم في إسبانيا .. "إنها تسلبك أكثر مما تمنحك"
يبحث برشلونة وريال مدريد عن تحقيق الفوز للاستفادة من فوائده. إذ ستحدد نتيجة المباراة العديد من الأشياء والمصائر.
بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت كلاسيكو الارض | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر على bein sport
bein sport لايف| بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت كلاسيكو الارض | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر HD
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