لايف.. bein sport لايف| بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت كلاسيكو الارض | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

بدأ لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في الاستعداد من أجل التوجه إلي ملعب الكامب نو لعقد الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين مساء اليوم.

برشلونة يستضيف ريال مدريد على ملعب كامب نو في الجولة العاشرة للدوري الإسباني في مباراة تُلعب لأول مرة منذ عام 2007 دون وجود رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس وميسي المصاب.









المواجهة ستكون بروفة لمباريات الكلاسيكو بعد نهاية حقبة رونالدو وميسي.

أن تكون حكما للمواجهة الأهم في إسبانيا .. "إنها تسلبك أكثر مما تمنحك"