kora live| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الاربعاء 28-10-2018 .. بث مباشرkora on line HD





قبل انطلاق بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة كورة لايف اليوم في السياق ذاته يلعب الفريق الملكي ريال مدريد مباراة اليوم ضد برشلونة مباشرة اليو وهو في حالة متذبذبة خاصة بعد العروض الباهتة والنتائج السلبية التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة على صعيد المحلي، لكنه استعاد عافيته في مباراته أمام فيكتوريا بلزن في دوري الأبطال بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، ويتطلع في مباراة الكلاسيكو بث مباشر أمام برشلونة إلى تحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط إلى مدريد، حيث يحتل الملكي المركز السابع برصيد 14 نقطة من 9 مباريات حقق الفوز في أربع وتلقى الخسارة في ثلاثة وتعادل في اثنتين.





كورة اون لاين مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر على صعيد الغيابات والتشكيل المتوقع في مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم حيث يغيب عن فريق برشلونة نجم الفريق الأول الذي يعتبر من ركائز وأعمدة الفريق الكتالوني ليونيل ميسي بسبب الإصابة، وكذلك غياب المدافعين صامويل أومتيتي وتوماس فيرمالين للإصابة أيضاً، وسيخوض فالفيردي مباراته بالطريقة المعتادة التي لعب بها ضد الإنتر بدوري الأبطال، ويمكن أن يحل مكان ميسي بالدفع بالفرنسي عثمان ديمبيلي، أما تعويض الدفاع سيكون بديل اومتيتي لينجيليه.

kora live| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الاربعاء 28-10-2018 .. بث مباشرkora on line HD





سوف يفقد ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو اليوم الظهير الأيمن داني كارفخال، حيث يعتبر داني من أفل ظهير أيمن على مستوى العالم بسبب الإصابة، والخبر السار هو عودة الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو إلى قائمة ريال مدريد التي ستواجه برشلونة، ويلعب الفريق الملكي تحت قيادة المدرب لوبيتيجي الذي لم يوفق إلى حتى الآن في إدارة الفريق بشكل جيد خاصة من الناحية الهجومية، حيث يعاني الفريق هجومياً بعد رحيل رونالدو، ويبدو أن هذه الفرصة ستكون الأخيرة للمدرب الإسباني الذي تولى منصب تدريب الريال خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان، وسيخوض مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة بنفس التشكيل الذي اعتدنا عليه في المباريات الأخيرة، سوف يدفع أسينسيو في الجناح الأيسر، وكذلك ناتشو بديل كارفخال في الدفاع.





تقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيتم نقل برشلونة وريال مدريد على الهواء مباشرة عبر قناة بي ان سبورت في بث حي من أرضية ملعب كامب نو معقل الفريق البرشلوني، وقد أسندت إدارة القناة التعليق علي أحداثها للمعلقين الكابتن عصام الشوالي بي ان سبورت HD1 ، والكابتن حفيظ دراجي بي ان سبورت HD3.

kora live| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الاربعاء 28-10-2018 .. بث مباشرkora on line HD







