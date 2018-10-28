والد لوبيتيجي يعلق على مصير نجله مع الملكي

علق والد جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد على مصير نجله مع الملكي قبل مواجهة برشلونة بعد قليل في الجولة العاشرة من الليجا.





وقال والد لوبيتيجي في تصريحات صحفية : "المشكلة ليست به أو باللاعبين الذين لديه، هناك نقص واضح، عندما لا تمتلك إمكانيات فلا تستطيع فعل شيء كان لديه لكنه غادر".





وأضاف : "ابني يخبرني دائماً أنه مسرور باللاعبين الذين يمتلكهم، يقول عنهم عظماء و يعطون كل ما لديهم".





واختتم والد لوبيتيجي تصريحاته قائلاً : "لقد سُرِق من ابني 50 هدف (كريستيانو رونالدو) ولم يتم تعويضه، يحب عليه أن يستقيل ويرضى بما لديه في المنزل".



