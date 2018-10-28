تأجيل 3 مباريات للأهلي.. وتعديل مواعيد 4 لقاءات في الدوري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي أمام نجوم المستقبل يوم 3 نوفمبر المقبل في الأسبوع الثاني عشر للدوري، ومباراته أمام إنبي يوم 7 نوفمبر في الأسبوع الثالث عشر ومباراته أمام طلائع الجيش يوم 11 نوفمبر في الأسبوع الرابع عشر، وذلك لتحديد الاتحاد الإفريقي موعد مبارتي الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا يومي 2 و9 نوفمبر.





كما قررت اللجنة تعديل 3 مباريات في الأسبوع الثاني عشر يوم الجمعة 2 نوفمبر وهي : مباراة الجونة وإنبي عشر لتقام الساعة الثالثة والنصف بدلا من الساعة الخامسة، وتقام مباراة الانتاج الحربي وسموحة في الساعة الخامسة والنصف بدلا من الساعة الخامسة، وتقام مباراة بيراميدز والاتحاد في الساعة الخامسة والنصف بدلا من الساعة الثامنة.





وتقرر إقامة مباراة الاسماعيلي ووادي دجلة في الأسبوع الثالث عشر الساعة السابعة والنصف بدلا من الساعة الثانية و45 دقيقة يوم الأربعاء 7 نوفمبر.



