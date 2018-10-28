Lionel Messi في الكامب نو.. مشاهدة مباراة برشلونة barca مشاهدة مباراة ريال مدريد (الملكي) بث مباشر الآن على الجوال HD

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أعلن لوبيتيجي المدير الفني لنادي ريال مدريد تشكيل فريقه لمباراة برشلونة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.





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تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة





حراسة المرمى: كورتوا





خط الدفاع: سيرجيو راموس ومارسيلو وفاران وناتشو





خط الوسط: توني كروس وكاسيميرو ومودريتش وإيسكو





خط الهجوم: كريم بنزيما وجاريث بيل

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تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد





حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: جوردي ألبا وجيرارد بيكيه ولنيجليت وسيرجي روبرتو





خط الوسط: آرثر ميلو وراكيتيتش وبوسكيتس





خط الهجوم: لويس سواريز ورافينيا ألكانتارا وكوتينيو





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