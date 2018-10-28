Lionel Messi في الكامب نو.. مشاهدة مباراة برشلونة barca مشاهدة مباراة ريال مدريد (الملكي) بث مباشر الآن على الجوال HD
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:48 م
Lionel Messi في الكامب نو.. مشاهدة مباراة برشلونة barca مشاهدة مباراة ريال مدريد (الملكي) بث مباشر الآن على الجوال HD
أعلن لوبيتيجي المدير الفني لنادي ريال مدريد تشكيل فريقه لمباراة برشلونة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
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تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: سيرجيو راموس ومارسيلو وفاران وناتشو
خط الوسط: توني كروس وكاسيميرو ومودريتش وإيسكو
خط الهجوم: كريم بنزيما وجاريث بيل
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تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: جوردي ألبا وجيرارد بيكيه ولنيجليت وسيرجي روبرتو
خط الوسط: آرثر ميلو وراكيتيتش وبوسكيتس
خط الهجوم: لويس سواريز ورافينيا ألكانتارا وكوتينيو
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