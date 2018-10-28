كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم 28-10-2018 يلا شوت بدون تقطيع

كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم يواجه ريال مدريد مستضيفه برشلونة في مباراة الكلاسيكو الأول هذا الموسم ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت بدون تقطيع والتي ستقام على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، ويسعى ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأحد إلى الظهور بقوة وتقديم عرض قوي ونتيجة إيجابية تعطى الفريقين دفعة معنوية ونقطة انطلاق للجولات القادمة من الليجا.





ويلعب برشلونة بث مباشر مباراة الكلاسيكو وهو متربعاً على عرش صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، حيث لعب الفريق الكتالوني 9 مباريات فاز في خمس وتعادل في ثلاث وتلقى الخسارة في مباراة واحدة، رابط مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يوتيوب كما يؤدي برشلونة جيداً في دوري الأبطال حيث سيلعب مباراة الكلاسيكو اليوم قادماً من فوز على انتر ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثالثة من دوري الأبطال، ومن المقرر أن يفقد برشلونة نجمه الأول ليونيل ميسي ولن يلعب في الكلاسيكو بسبب الإصابة التي تعرض لها البرغوث في مباراة إشبيلية الأخيرة فور بدأ مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر hd يلا شوت.