لايف يوتيوب El Clásico match - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | شاهد مباراة الكلاسيكو اليوم | كورة لايف اليوم youtube





البرازيلى فينيسيوس جونيور حيث حصل على البطاقة الحمراء خلال مشاركته فى مباراة الكاستيا وسيلتا فيجو، وتنص اللوائح على مشاركة اللاعب مع الفريق الأول بنادى ريال مدريد للإيقاف، قبل أن يتم قبول الاستئناف.

تابع olline| لايف يوتيوب El Clásico match - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | شاهد مباراة الكلاسيكو اليوم | كورة لايف



لايف يوتيوب El Clásico match - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | شاهد مباراة الكلاسيكو اليوم | كورة لايف اليوم youtube

وسيقام فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم كلاسيكو الأرض فى غياب نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو لانتقاله إلى نادى اليوفنتوس الإيطالى وميسى بسبب الإصابة.

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