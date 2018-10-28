تابع olline| لايف يوتيوب El Clásico match - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | شاهد مباراة الكلاسيكو اليوم | كورة لايف
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:48 م
لايف يوتيوب El Clásico match - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | شاهد مباراة الكلاسيكو اليوم | كورة لايف اليوم youtube
يفقد ريال مدريد لخدمات البرازيلى فينيسيوس جونيور حيث حصل على البطاقة الحمراء خلال مشاركته فى مباراة الكاستيا وسيلتا فيجو، وتنص اللوائح على مشاركة اللاعب مع الفريق الأول بنادى ريال مدريد للإيقاف، قبل أن يتم قبول الاستئناف.
تابع olline| لايف يوتيوب El Clásico match - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | شاهد مباراة الكلاسيكو اليوم | كورة لايف
وسيقام فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم كلاسيكو الأرض فى غياب نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو لانتقاله إلى نادى اليوفنتوس الإيطالى وميسى بسبب الإصابة.
لايف يوتيوب El Clásico match - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | شاهد مباراة الكلاسيكو اليوم | كورة لايف اليوم youtube
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