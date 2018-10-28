سبق – السعودية | الشريف يفتتح أقسامًا جديدة بمستشفيات العرضيات
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:46 مالفجر السعودي
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دشن محافظ العرضيات علي الشريف، اليوم، يرافقه مدير صحة القنفذة الدكتور عبدالله الغروي، أقسامًا جديدة تمثلت في "العمليات وبنك الدم وعيادة فحص الزواج الصحي والعمالة وبنك الدم" بمستشفى نمرة وثريبان بمحافظة العرضيات.
وافْتَتح الشريف في مستشفى نمرة العام "بنك الدم وعيادة فحص الزواج الصحي والعمالة"، وتم افتتاح أقسام بمستشفى ثريبان العام هي: "العمليات وبنك الدم وعيادة الزواج الصحي والعمالة بمستشفى ثريبان".
وقال محافظ العرضيات علي الشريف لـ"سبق": نحمد الله على تحقيق تطلعات المواطنين في هذه المحافظة عبر مستشفيين كلٌّ منهما بسعة ٥٠ سريرًا، مستشفى نمرة ومستشفى ثريبان وتطور الرعاية الصحية بالمحافظة.
وأضاف الشريف أنه في هذا اليوم نكمل التطلعات ونحاول إن شاء الله قريبًا توفير كل ما يطمح له المواطنون في هذه المحافظة من خدمات صحية وعلاجية ووقائية متكاملة.
المصدر:- صحيفة سبق
دشن محافظ العرضيات علي الشريف، اليوم، يرافقه مدير صحة القنفذة الدكتور عبدالله الغروي، أقسامًا جديدة تمثلت في "العمليات وبنك الدم وعيادة فحص الزواج الصحي والعمالة وبنك الدم" بمستشفى نمرة وثريبان بمحافظة العرضيات.
وافْتَتح الشريف في مستشفى نمرة العام "بنك الدم وعيادة فحص الزواج الصحي والعمالة"، وتم افتتاح أقسام بمستشفى ثريبان العام هي: "العمليات وبنك الدم وعيادة الزواج الصحي والعمالة بمستشفى ثريبان".
وقال محافظ العرضيات علي الشريف لـ"سبق": نحمد الله على تحقيق تطلعات المواطنين في هذه المحافظة عبر مستشفيين كلٌّ منهما بسعة ٥٠ سريرًا، مستشفى نمرة ومستشفى ثريبان وتطور الرعاية الصحية بالمحافظة.
وأضاف الشريف أنه في هذا اليوم نكمل التطلعات ونحاول إن شاء الله قريبًا توفير كل ما يطمح له المواطنون في هذه المحافظة من خدمات صحية وعلاجية ووقائية متكاملة.
المصدر:- صحيفة سبق
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