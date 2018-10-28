شاشة كاملة HD.. مشاهدة أفضل صورة لمباراة برشلونة وريال مدريد (بث مباشر) الآن Live REAL madrid
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:17 م
شاشة كاملة HD.. مشاهدة أفضل صورة لمباراة برشلونة وريال مدريد (بث مباشر) الآن Live REAL madrid
الكلاسيكو ثابت ...لا يعترف بترتيب الفريقين ولا بتاريخ المواجهات ...بمن حضر ..لا يسأل عن غيابات ..ولا يخشى انتقالات ..
قيمة الكلاسيكو محفوظة بإسمي الناديين ..يكفي أن تقول برشلونة يواجه ريال مدريد حتى تستنفر الكرة الأرضية قبل ساعات من بداية المباراة ..
الريال اعتاد في اخر ثلاث سنوات الخروج من الكامب نو دون خسارة ..ولكنه اليوم يصل للقلعة الكاتالونية في ظروف غير مثالية ..
برشلونة يريد أن يسعد جماهير الكامب نو ويؤكد للجميع مرة أخرى أنه قادر على الفوز مهما كانت العوائق ..
أتوقعها أن تكون واحدة من أجمل مباريات الفريقين في السنوات الأخيرة ..
شاشة كاملة HD.. مشاهدة أفضل صورة لمباراة برشلونة وريال مدريد (بث مباشر) الآن Live REAL madrid
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