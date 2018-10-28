مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت | مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر hd | بث مباراة ريال مدريد وبرشلونة كورة ستا





وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن اللاعب الفرنسي تأخر 25 دقيقة عن الوصول لغرفة خلع الملابس قبل مواجهة إنتر ميلان، يوم الأربعاء المنصرم، وكان اللاعب الوحيد الذي تأخر عن اجتماع فالفيردي، ما دفع الأخير لمعاقبته بالجلوس طوال المباراة على مقاعد البدلاء





وقال عثمان ديمبيلي في تصريحات صحفية اليوم الأحد: “الانتقادات؟ غير مكترث، يجب علي أن أحسن بعض الأشياء، ومنها عدم خسارة الكرة، أنا مصمم على ذلك، في الموسم الماضي كان حظي سيئ بسبب الإصابات، علي أن أثبت نفسي، وأظهر في كل مباراة”.