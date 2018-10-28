كورة on line بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو | مشاهدة مباراة ريال مدريد vs برشلونة مباشر | كورة اون لاين
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:15 م
كورة on line بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو | مشاهدة مباراة ريال مدريد vs برشلونة مباشر | كورة اون لاين
ماذا يقدم بيل وبنزيمة في الكلاسيكو؟
لطالما ظهر بنزيمة في مباريات الكلاسيكو بشكل رائع. حيث شارك في 28 لقاء ضد برشلونة بقميص ريال مدريد وسجل فيهم 9 أهداف وصنع 7، ويبجث عن زيادة غلته من الأهداف.
أما بيل فلعب ضد برشلونة 10 مباريات لكنه لم يسجل إلا مع غياب رونالدو عن صفوف ريال مدريد.
كورة on line بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو | مشاهدة مباراة ريال مدريد vs برشلونة مباشر | كورة اون لاين
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