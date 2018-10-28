مشاهدة مباراة أرسنال وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الاحد 28-10-2018 الدوري الانجليزي الممتاز

يلتقي فريق آرسنال الذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني مع نظيره كريستال بالاس، على ملعب سيلهرست بارك في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 28-10-2018، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





مقدمة عن المباراة:

يدخل فريق أرسنال مباراة اليوم بحثا عن مواصلة الحالة الفنية المميزة التي يؤدي بها، وحصد النقاط الثلاث للمنافسة بقوة على لقب البريمير ليج ومزاحمة السيتي والليفر والبلوز على القمة، ويحتل المدفعجية المركز الرابع برصيد 21 نقطة، جمعها من 7 انتصارات وهزيمتين.

على الجانب الأخر يدلخ فريق كريستال بالاس مباراة اليوم وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في المسابقة، حيث يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط، في ترتيب جدول البريميرليج.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية hd3

التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يبدأ أرسنال بتشكيل مكون من: لينو-ليشتيشتاينر – موستافي – هولدينج – بيليرين.- لوكاس توريرا – جرانيت شاكا – ميختاريان – أوزيل – إيووبي- لاكازيت..

يلتقي فريق آرسنال الذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني مع نظيره كريستال بالاس، على ملعب سيلهرست بارك في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 28-10-2018، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. مقدمة عن المباراة: يدخل فريق أرسنال مباراة اليوم بحثا عن مواصلة الحالة الفنية المميزة التي يؤدي بها، وحصد النقاط الثلاث للمنافسة بقوة على لقب البريمير ليج ومزاحمة السيتي والليفر والبلوز على القمة، ويحتل المدفعجية المركز الرابع برصيد 21 نقطة، جمعها من 7 انتصارات وهزيمتين. على الجانب الأخر يدلخ فريق كريستال بالاس مباراة اليوم وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في المسابقة، حيث يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط، في ترتيب جدول البريميرليج. موعد المباراة والقنوات الناقلة: تنطلق مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية hd3 التشكيل المتوقع : من المتوقع أن يبدأ أرسنال بتشكيل مكون من: لينو-ليشتيشتاينر – موستافي – هولدينج – بيليرين.- لوكاس توريرا – جرانيت شاكا – ميختاريان – أوزيل – إيووبي- لاكازيت..