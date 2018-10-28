شاهد BAIN الآن.. مباراة برشلونة VS ريال مدريد (بث مباشر)|مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة (شاهد برشلونة الآن)









في أعراف الكلاسيكو تُضرب الفوارق و الترشيحات عرض الحائط، كم من كلاسيكو لبس فيه ريال مدريد ثوب المرشح للقصف بنتيجة ثقيلة و هزمه البرسا و كم من كلاسيكو وُضعت فيه الترشيحات في كفة الكتلان و إنتهى بتفوق الميرينغي.





الأمر ليس كما هو مُتوقع، أعراف الكلاسيكو لا تخضع لمنطق الأقوى أو الأضعف.. المفاتيح عديدة أولها التركيز طيلة المباراة و ثانيها الفائز بمعركة الوسط.

شاهد BAIN الآن.. مباراة برشلونة VS ريال مدريد (بث مباشر)|مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة (شاهد برشلونة الآن)





بين الأمرين تُخلق حرب ظاهرها رياضياً بحت و باطنها يكن العدواة لكلى الطرفين.





الكلاسيكو عبارة عن روح أخرى تُخلق للفرق غير مبالية بالنتائج السابقة و تدوم لــ 90 دقيقة.









لم يخسر ريال مدريد في آخر 3 مباريات لعبها في الكامب نو في الدوري (فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين).

لم يخسر برشلونة في آخر 41 مباراة لعبها على أرضه في الدوري (فاز في 33 مباراة وتعادل في 8 مواجهات).

منذ أول مباراة كلاسيكو لليونيل ميسي، لم يفز برشلونة في المباراتين اللتين لعبهما أمام ريال مدريد بدون وجوده في الفريق (تعادل في مباراة وانهزم في أخرى).





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شاهد BAIN الآن.. مباراة برشلونة VS ريال مدريد (بث مباشر)|مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة (شاهد برشلونة الآن)





برشلونة هو أكثر فريق في الليغا فاز على ريال مدريد (70 مباراة).









ريال مدريد هو أكثر فريق في الليغا فاز على برشلونة (72 مباراة).









سجل برشلونة في آخر 21 مباراة لعبها أمام ريال مدريد في الليغا (مجموع 48 هدفاً).









لم يخسر ريال مدريد في آخر 3 مباريات لعبها في الكامب نو في الدوري (فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين).













شاهد BAIN الآن.. مباراة برشلونة VS ريال مدريد (بث مباشر)|مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة (شاهد برشلونة الآن)







