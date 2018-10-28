الليلة.. وزير الآثار الأسبق ممدوح الدماطي ضيف جمال عنايت في "القاهرة اليوم"

يفتح برنامج القاهرة اليوم، الذي يبث على شاشة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف، في الفقرة الأولى سيرة المرأة المصرية ومكانتها في العصر الفرعوني مع الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق.

وفي الجزء الثاني من الحلقة يفتح القاهرة اليوم مع خبير التغذية الدكتور فادي ناجي فوضى أنظمة الرجيم .

وفي فقرة أخري يناقش البرنامج سياحة الدبدوب مبادرة جديدة لتنشيط السياحة مع أحمد سلامة مؤسس صفحة هذه هي مصر الرائعة.

كما تستعرض الشيف هبه مهاراتها في عالم الطعام حيث بصينية فيليه السمك مع الطماطم والأعشاب مع كيكه التفاح والقرفة مع بيتزا بالجبنه مع البصل المكرمل.

يذكر أن برنامج القاهرة اليوم ، من تقديم كلا من جمال عنايت، وبثينة توكل، إدوارد، إشراف فهيمة احمد واخراج محمد عاطف