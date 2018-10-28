يلا شوت الجديد بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد yalla shoot | مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة جودة عالية

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تحدي صعب في انتظار بيل وبنزيمة مع ريال مدريد؟

عقب رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق لا تزال جماهير ريال مدريد تنتظر أن يقدم جاريث بيل أو كريم بنزيمة نفس تأثيره وفاعليته على المرمى في المباريات الكبرى. وربما لن يجد الثنائي السابق ذكره فرصة أفضل من الكلاسيكو -وفي غياب ميسي- لقيادة الفريق لتحقيق الفوز والتألق.

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