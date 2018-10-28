يتسلح فريق ريال مدريد الإسبانى بسلسلة التهديف المتتالى التى حققها أمام غريمه التقليدى برشلونة فى جميع البطولات خلال السنوات الأخيرة.

ويحل الريال ضيفا ثقيلا على الفريق الكتالونى فى كلاسيكو الأرض المقرر إقامتها فى الخامسة والربع مساء الأحد على ملعب "كامب نو"، فى قمة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإسباني "الليجا".

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر kora star بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يوتيوب اليوم 28-10-2018 HD



بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم حيث تنطلق مباراة كلاسيكو الأرض فى الدورى الاسبانى بث مباشر، بين برشلونة Barcelona وريال مدريد Real Madrid مشاهدة ريال مدريد وبرشلونة مباشر يوم الأحد 28/10/2018، ويستضيف ملعب الكامب نو مباراة الجولة العاشرة، مشاهدة مباريات اليوم اون لاين نقل مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بدون تقطيع، ويسعى كلا الفريقين فى حسم نتيجة اللقاء، البث الحي المباشر يلا شوت لمشاهدة كلاسيكو الارض برشلونة وريال مدريد في قمة الدوري الاسباني حيث يأمل البارسا فى مواصلة صدارة الترتيب، بينما يطمح الريال فى إنقاذ موسمه بعد البداية السيئة.





رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر kora star بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يوتيوب اليوم 28-10-2018 HD





مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر kora star بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يوتيوب اليوم 28-10-2018









موعدنا اليوم في تمام الساعة الخامسة والربع مع كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد من ملعب الكامب نو ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".









أبرز الأرقام فى تاريخ مواجهات الكلاسيكو.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة:





1 – يخوض الناديان اليوم المباراة رقم 239 فى تاريخ مواجهاتهم، نجح ريال مدريد فى تحقيق الفوز فى 95 مباراة مقابل 93 لبرشلونة وحسم التعادل 50 مواجهة، سجل الملكى 401 هدف مقابل 389 هدفا للبارسا.





2 – لعبت 83 مباراة فى مواجهات الكلاسيكو بالكامب نو حقق برشلونة الفوز فى 43 مباراة مقابل 20 لريال مدريد وتعادلا فى 20 مباراة.





3 – المرنجى لم يخسر فى أخر 4 مواجهات له فى معقل الفريق الكتالونى وهو أمر لم يحققه الملكى إلا فى مرتين، الأولى فى الفترة من 1962 حتى 1965 عندما حقق 4 انتصارات متتالية، والثانية فى الفترة من مارس 2002 حتى ديسمبر 2003.





4 – المواجهة الأولى التى تجمع برشلونة وريال مدريد وتشهد غياب الثنائي رونالدو وميسي للمرة الأولى منذ 23 ديسمبر 2007 فى اللقاء الذى فاز به ريال مدريد 1 – 0،





مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر kora star بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يوتيوب اليوم 28-10-2018

تاريخ مواجهات الكلاسيكو.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد:





التقى الفريقان في 265 لقاءً بمختلف البطولات، حيث تواجها في الدوري الإسباني في 173 لقاء فاز الريال بـ72 لقاء وفاز برشلونة بـ68 لقاءً وتعادلا في 33 مباراة، أما في كأس ملك إسبانيا فقد التقيا في 33 لقاءً فاز الملكي بـ12 وبرشلونة بـ14 وتعادلا في 7 لقاءات، وبالنسبة للسوبر الإسباني فقد تقابلا في 12 لقاءً فاز الميرينجي في 6 والبرسا في 4 وتعادلا في مبارتين .





كما انهما التقيا في دوري الأبطال في 8 لقاءات فاز الريال بـ3، وبرشلونة في مباراتين وتعادلا في 3 مباريات.





ولا ننس أن الفريقين تقابلا أيضًا في بطولة كأس الدوري الاسباني والتي أنشئت في عام 1982 وتم إيقافها في عام 1986بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات على الأندية، حيث التقيا في هذه البطولة 6 مرات، لم يفز الريال فيها بأي لقاء فيما فاز برشلونة بلقائين وتعادلا في 4.





ويملك الفريق الملكي الرصيد الأكبر من الأهداف حيث سجّل في جميع لقاءات الفريقين 392 هدفًا فيما سجل برشلونة 377 هدفًا.





مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر kora star بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يوتيوب اليوم 28-10-2018

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو:





ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، في قمة الدوري الإسباني، اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018، الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة السادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتى تنقلها قناة beIN Sports HD3.





رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر kora star بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يوتيوب اليوم 28-10-2018 HD













بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو:





تعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم هى الأولى التى تجمع الفريقين فى غياب الثنائى ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو منذ 11 عاما، ويعانى البرغوث من إصابة فى الكتف ستبعده نحو 3 أسابيع، بينما رحل الدون إلى يوفنتوس الإيطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.











ويعد ليونيل ميسى اللاعب الأكثر مشاركة فى تاريخ مباريات الكلاسيكو بـ38 مباراة، كما يعد الهداف التاريخى بـ26 هدفاً، وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة بـ14 تمريرة والأكثر تسجيلاً لثلاثية "هاتريك".





مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر kora star بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يوتيوب اليوم 28-10-2018





ريال مدريد من أجل العودة.. مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم:





وفى المقابل، يسعى ريال مدريد لإنهاء سلسلة النتائج السلبية بمسابقة الدورى الإسبانى واستعادة نغمة الانتصارات من أجل تقليص الفارق مع برشلونة إلى نقطة واحدة، والبقاء فى دائرة المنافسة على حصد لقب "الليجا".





وفشل ريال مدريد فى تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات بمسابقة الدورى الإسباني، حيث خسر أمام إشبيلية وديبورتيفو آلافيس وليفانتى، فيما تعادل مع أتلتيكو مدريد.





رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر kora star بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يوتيوب اليوم 28-10-2018 HD







