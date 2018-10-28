مؤشر مسقط يغلق على ارتفاع بـ 0.02% بختام أول الأسبوع





أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع؛ مرتفعاً 0.02% بإقفاله عند مستوى 4453.97 نقطة، رابحاً 1.05 نقطة؛ مقارنة بـمستوياته في جلسة يوم الخميس.





ودعم المؤشر العام اليوم، ارتفاع 3 أسهم قيادية؛ تقدمها ريسوت للاسمنت متصدر الرابحين اليوم بـ3.09%، والمدينة للاستثمار وبنك ظفار بنفس النسبة البالغة 2.56%.





وجاء ارتفاع المؤشر ، مع صعود قطاع الصناعة منفرداً اليوم بنسبة 0.08%؛ بدعم ريسوت للأسمنت.





في المقابل تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.32%؛ مع تراجع الوطنية العمانية للهندسة متصدر الخاسرين اليوم بـ 2.86%، والسوادي للطاقة 1.69%، وعمان للاستثمار والتمويل 1.1%.





وتراجع مؤشر القطاع المالي 0.15 نقطة لا تمثل نسبة تذكر بالمؤشر، مع تراجع بنك نزوي 1.14% والشرقية للاستثمار القابضة 1.06%، وحد من تراجع القطاع ارتفاع المدينة للاستثمار وبنك ظفار .





وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 7.29 مليون سهم؛ مقابل 7.59 مليون سهم بالجلسة الماضية؛ وانخفضت قيمة التداولات إلى 1.27 مليون ريال؛ مقابل 1.97 مليون ريال بجلسة يوم الخميس.



