مؤشر مسقط يغلق على ارتفاع بـ 0.02% بختام أول الأسبوع
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:14 منيفين سمير
أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع؛ مرتفعاً 0.02% بإقفاله عند مستوى 4453.97 نقطة، رابحاً 1.05 نقطة؛ مقارنة بـمستوياته في جلسة يوم الخميس.
ودعم المؤشر العام اليوم، ارتفاع 3 أسهم قيادية؛ تقدمها ريسوت للاسمنت متصدر الرابحين اليوم بـ3.09%، والمدينة للاستثمار وبنك ظفار بنفس النسبة البالغة 2.56%.
وجاء ارتفاع المؤشر ، مع صعود قطاع الصناعة منفرداً اليوم بنسبة 0.08%؛ بدعم ريسوت للأسمنت.
في المقابل تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.32%؛ مع تراجع الوطنية العمانية للهندسة متصدر الخاسرين اليوم بـ 2.86%، والسوادي للطاقة 1.69%، وعمان للاستثمار والتمويل 1.1%.
وتراجع مؤشر القطاع المالي 0.15 نقطة لا تمثل نسبة تذكر بالمؤشر، مع تراجع بنك نزوي 1.14% والشرقية للاستثمار القابضة 1.06%، وحد من تراجع القطاع ارتفاع المدينة للاستثمار وبنك ظفار .
وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 7.29 مليون سهم؛ مقابل 7.59 مليون سهم بالجلسة الماضية؛ وانخفضت قيمة التداولات إلى 1.27 مليون ريال؛ مقابل 1.97 مليون ريال بجلسة يوم الخميس.
وتصدر سهم عمان كلورين نشاط التعاملات حجماً وقيمةً بتداول 1.69 مليون سهم، قيمتها 492.89 ألف ريال.