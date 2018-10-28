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"الغش التجاري" تضبط منتجات أحبار ومستلزمات طابعات كمبيوتر ماركة "ايبسون" العالمية مقلدة بالإسكندرية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:11 م
الغش التجاري تضبط منتجات أحبار ومستلزمات طابعات كمبيوتر ماركة ايبسون العالمية مقلدة بالإسكندرية
أحبار ومستلزمات طابعات كمبيوتر
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الفجر
 

ضبطت إدارة الغش التجاري بوزارة التموين بالإسكندرية  في حملة مكبرة مع الجهات المعنية، عدد كبير من ماركات أحبار طابعات كمبيوتر ومستلزماتها مقلدة بماركة "ايبسون" العالمية الأصلية في حملة مكبرة لإدارة الغش التجاري علي المحلات والمكتبات الكبرى بمحافظة الإسكندرية.

 

وقال عبدالمجيد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة، إن الكميات المضبوطة مقلدة بشعار الشركة وليس لها أي علاقة بمنتجاتنا الأصلية وان هذا يعد جريمة غش وتزوير لمنتجات شركة ايبسون العالمية وذلك يعاقب عليه القانون.

 

ووجه عبدالعزيز الشكر لإدارة الغش التجاري وجميع الجهات المعنية باسم شركة ايبسون العالمية وجميع العاملين بها بسبب اليقظة والتعامل القانوني مع الجهات المزورة وضبط كميات من منتجات الشركة المقلدة والمزورة داخل الأسواق المصرية.

"الغش التجاري" تضبط منتجات أحبار ومستلزمات طابعات كمبيوتر ماركة "ايبسون" العالمية مقلدة بالإسكندرية
"الغش التجاري" تضبط منتجات أحبار ومستلزمات طابعات كمبيوتر ماركة "ايبسون" العالمية مقلدة بالإسكندرية
"الغش التجاري" تضبط منتجات أحبار ومستلزمات طابعات كمبيوتر ماركة "ايبسون" العالمية مقلدة بالإسكندرية
"الغش التجاري" تضبط منتجات أحبار ومستلزمات طابعات كمبيوتر ماركة "ايبسون" العالمية مقلدة بالإسكندرية
"الغش التجاري" تضبط منتجات أحبار ومستلزمات طابعات كمبيوتر ماركة "ايبسون" العالمية مقلدة بالإسكندرية
"الغش التجاري" تضبط منتجات أحبار ومستلزمات طابعات كمبيوتر ماركة "ايبسون" العالمية مقلدة بالإسكندرية
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