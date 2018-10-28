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عبور 57 سفينة لقناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:12 م
عبور 57 سفينة لقناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، عن عبور 57 سفينة عبرت المجرى الملاحي للقناة من الاتجاهين بحمولة قدرها 3.7 مليون طن. 

حيث شهدت قافلة الشمال عبور 30 سفينة بإجمالي حمولات مليون و800 ألف طن، استغرق عبورها 11 ساعة دون حدوث أي تأخير، بينما شهدت قافلة الجنوب التي استخدمت القناة الجديدة عبور 27 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن.

وكانت أكبر السفن القادمة من الشمال هي الحاويات البنمية MOL THRUTH، وحمولتها 216 ألف طن، وكانت قادمة من هولندا في طريقها إلى الإمارات، بنما كانت أكبر السفن القادمة من الجنوب هي سفينة الحاويات الليبيرية MSC LEANNE بحمولة 200 ألف طن، وكانت قادمة من ماليزيا في طريقها إلى المغرب.
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