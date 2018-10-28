 يلا شوت hd مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر coolkora .. الان مباراة برشلونة وريال مدريد حصري لايف

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الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:10 م
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ماذا يفعل سواريز في هجوم برشلونة بدون ميسي؟ قيادة هجوم برشلونة في الكلاسيكو دون وجود ميسي ليس بالأمر الغريب على سواريز. إذ سبق له وتوهج ضد ريال مدريد في مباراة الدور الأول لموسم 2015-2016 وسجل هدفين ضمن رباعية الفريق الكتالوني في مرمى كايلور نافاس في المباراة التي جلس فيها ميسي على مقاعد البدلاء لعدم اكتمال شفاءه من الإصابة التي لحقت به في مباراة لاس بالماس.
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