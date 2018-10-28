قبل مواجهة الوصل.. التاريخ يرجح كفة الأهلي أمام أندية عرب آسيا

يخوض الفريق الكروي بالنادي الأهلي مواجهة صعبة أمام نظيره الوصل الاماراتي في تمام الثامنة مساء الأحد، على استاد "برج العرب" بالأسكندرية، ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).





ولم يسبق وأن تقابل الأهلي مع الوصل الاماراتي في أي مباراة رسمية خلال تاريخ مشاركاتهما بالبطولات العربية.





وسبق وتقابل الأهلي مع اندية الامارات (النصر والوحدة) في مباراتين خلال مشاركاته السابقة بالبطولات العربية، فاز في المباراتين، وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد، ويتصدر أحمد كشري مهاجم الأحمر السابق هداف مواجهات الفريقين برصيد هدفين.





ويمتلك الأهلي تفوقًا تاريخيًا على أندية عرب آسيا قبل مباراته ضد الوصل الاماراتي الليلة، حيث تقابل معهم في 31 مباراة بالبطولات المختلفة، حقق المارد الأحمر الفوز في 18 مباراة بنسبة (58%)، وخسر 6 مباريات بنسبة (19%)، بينما حسم التعادل نتيجة 7 مباريات بينهما.





سجل لاعبو الأهلي خلال مبارياته ضد أندية عرب آسيا 60 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 21 هدفًا





تلقي الأهلي 3 هزائم فقط على أرضه ووسط جمهوره خلال مواجهاته السابقة ضد أندية عرب آسيا.



