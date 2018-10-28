روابط "يلا شوت" مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot – كول كورة كلاسيكو الارض Real Madrid v Barcelona

يشهد كلاسيكو الأرض بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، اليوم الأحد، والمزمع إقامته في ملعب الكامب نو، ضمن الجولة العاشرة من الليغا، غياب النجم الأسطوري للبارسا ليونيل ميسي.

وبحسب سبورت الإسبانية، إن ما يعيشه ميسي قبل الكلاسيكو شيء جديد، فهو يملك الكثير من الوقت قبل المباراة التي لن يشارك فيها.

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مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم 28/102018 رابط يوتيوب يلتقى اليوم فريق نادي برشلونة مع نظيره فريق ريال مدريد فى مباراة قوية للغاية تأتى ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدرجة الأولى من الدوري الإسبانى وهى دائما ما تكون مهمة ومثيرة وصعبة للغاية يلعب الفريقين مبارة اليوم بشكل مختلف تماماً ، وذلك لتغيب الكلاسيكو وللمرة الأولى منذ تسعة أعوام ، فقد رحل نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية بأجر قيمته 105 مليون جنيه استرليني، كما سيتغيب أيضاً بسبب الاصابة الأرجنتيني الساحر ليونيل ميسي. كان ميسى قد تعرض للاصابة أمام فريق إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني، في اللقاء الذى جمع بينهم وانتهى بفوز البارسا بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن الاصابة أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أسابيع كامله كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.

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يلا شوت مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم وبالرغم من فارق النقاط الاربع بين الفريقين خلال هذا الموسم وتعثرهم كثيراً خلال هذه البطوله إلا ان هذا اللقاء ونظراً لتغيب ميسى ، هو الأمر الذى أعطى ريال مدريد بعض الثقة بعد انتقال نجمه رونالدو إلي يوفنتوس الإيطالي تُعد مباراة اليوم من أقوى المباريات التى يتطلع فيها كل فريق إلى تحقيق الفوز في لقاء من نوع خاص في كرة القدم بين ماتش الريال ضد البرسا الكلاسيكو.









من المعروف أن فريق برشلونة يحتل المركز الثاني في ترتيب الجدول حاملا معه رصيد 18 نقطة ، وبفرق نقطة واحدة عن فريق أتليتكو مدريد المتصدر والذى يحمل رصيد 19 نقطة ، في حين يأتي فريق ريال مدريد في المركز الثامن حاملاً معه رصيد 14 نقطة يحتضن المواجهة المثيرة اليوم ملعب الكامب نو ، وسوف يتم نقل المبارة عبر قنوات بي إن سبورت اتش دي وبالتحديد قناة بي إن سبورت اتش دي 1، وبي إن سبورت اتش دي 3 ، وسوف يكون التعليق بصوت الرائع عصام الشوالى ، إلى جانب حفيظ دراجي وعلي محمد علي من الأستوديو.





يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم 28-10 | كورة لايف اون لاين |الاسطورة





تبدأ أحداث اللقاء فى تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة ، وسوف يتغيب عن المبارة الكثير من الأسماء لكلا الفريقين ومن أبرزهم ليونيل ميسي من جانب برشلونة بالإضافة إلي اومتيتي ، كما تزداد احتمالية غياب كارفخال عن صفوف الريال أيضاً.

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جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد عانى مؤخراً من عدة أزمات ، الأمر الذى يهدد مستقبل المدرب جولين لوبيتيجي والذى أوشك تقريبًا من الإقالة كما ذكرت التقارير الصحفية ، وأن المدرب أنطونيو كونتى الايطالى كان قد اتفق مع إدارة الملكى لتدريب الفريق فى حال خسارة المباراة ، وفى هذه الحالة سيتم قرار إقالة المدرب الوطنى الذى تولى المسئولية منذ بداية الموسم الجارى بعد زين الدين زيدان الذى تُوج مع فريقه بثلال ألقاب متوالية فى دورى أبطال أوروبا.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر ويحتل فريق برشلونة في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 18 نقطة، كورة لايف مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر وفي مقابل ذلك يحتل فريق ريال مدريد في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 14 نقطة يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم مشاهدة برشلونة وريال مدريد.





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وقبيل انطلاق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر في آخر 67 مباراة جمعت بين فريق برشلونة وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد على مستوى جميع البطولات، كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة الكلاسيكو نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في 29 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في 20 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 18 مباراة أخرى مشاهدة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد مباشر.





الكلاسيكو مباشر ريال مدريد ضد برشلونة لايف وشهدت آخر 67 مباراة أيضاً جمعت بين فريق برشلونة وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد على مستوى جميع البطولات، نجح فريق برشلونة في تسجيل 118 هدفاً في شباك غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 95 هدفاً في شباك غريمه التقليدي فريق برشلونة.

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ربط لايف اون لاين بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو اليوم 2018 ويُعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما نجح في تسجيل سبعة أهداف لمصلحة فريقه الكتالوني، وفي مقابل ذلك يُعتبر النجم الفرنسي كريم بنزيمة هو هداف فريق ريال مدريد في البطولة ذاتها في الموسم الحالي بعدما نجح في تسجيل أربعة أهداف لمصلحة فريقه الملكي يلا شوت كورة لايف اون لاين مباريات اليوم بدون تقطيع.





ويُعتبر فريق ريال مدريد هو أكثر الأندية الإسبانية فوزاً بلقب الدوري الإسباني على مر التاريخ بأكمله بعدما نجح في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 33 مناسبة سابقة، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 25 مناسبة سابقة على مر التاريخ.





ومن المقرر أن يتم نقل مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر عبر قناة Bein Sports HD3 المشفرة بصوت كلاً من المعلق حفيظ دراجي وأيضاً المعلق علي محمد علي، إضافة إلى قناة Bein Sports HD1 المشفرة بصوت المعلق عصام الشوالي، وذلك في تمام الساعة 18:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما نوافيكم بالبث الحي للمواجهة المرتقبة يلا شوت بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة مباشر قبل انطلاق صافرة الحكم الأولى من عمر المواجهة بقليل.





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