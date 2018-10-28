تابع HD لايف يوتيوب El Clásico match - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | شاهد مباراة الكلاسيكو اليوم | كورة لايف اليوم
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:09 م
تابع HD لايف يوتيوب El Clásico match - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | شاهد مباراة الكلاسيكو اليوم | كورة لايف اليوم
يفقد ريال مدريد لخدمات البرازيلى فينيسيوس جونيور حيث حصل على البطاقة الحمراء خلال مشاركته فى مباراة الكاستيا وسيلتا فيجو، وتنص اللوائح على مشاركة اللاعب مع الفريق الأول بنادى ريال مدريد للإيقاف، قبل أن يتم قبول الاستئناف.
يفقد ريال مدريد لخدمات البرازيلى فينيسيوس جونيور حيث حصل على البطاقة الحمراء خلال مشاركته فى مباراة الكاستيا وسيلتا فيجو، وتنص اللوائح على مشاركة اللاعب مع الفريق الأول بنادى ريال مدريد للإيقاف، قبل أن يتم قبول الاستئناف.
يلا شوت BaRCa بث مباشر برشلونة وريال مدريد اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم HD بث مباشر MATCH ON
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وسيقام فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم كلاسيكو الأرض فى غياب نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو لانتقاله إلى نادى اليوفنتوس الإيطالى وميسى بسبب الإصابة.
تابع HD لايف يوتيوب El Clásico match - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | شاهد مباراة الكلاسيكو اليوم | كورة لايف اليوم
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