رابط فى العارضة مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد kooralive .. مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر hd
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:09 م
رابط فى العارضة مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد kooralive .. مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر hd
سواريز يعوض غياب ميسي في الكلاسيكو:
مع غياب ليونيل ميسي للإصابة سيكون على لويس سواريز قيادة هجوم برشلونة ومساعدة الفريق في تحقيق الفوز وإثبات ذاته كنجم قادرا على تحمل المسؤولية دون وجود النجم الأول.
رابط فى العارضة مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد kooralive .. مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر hd
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