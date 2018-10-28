 رابط فى العارضة مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد kooralive ..  مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر hd

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سواريز يعوض غياب ميسي في الكلاسيكو:

مع غياب ليونيل ميسي للإصابة سيكون على لويس سواريز قيادة هجوم برشلونة ومساعدة الفريق في تحقيق الفوز وإثبات ذاته كنجم قادرا على تحمل المسؤولية دون وجود النجم الأول.