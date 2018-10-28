koora يلا شوت مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر live بتاريخ 20-8-2018
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:07 م
koora يلا شوت مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر live بتاريخ 20-8-2018
كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم يواجه ريال مدريد مستضيفه برشلونة في مباراة الكلاسيكو الأول هذا الموسم ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت بدون تقطيع والتي ستقام على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، ويسعى ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأحد إلى الظهور بقوة وتقديم عرض قوي ونتيجة إيجابية تعطى الفريقين دفعة معنوية ونقطة انطلاق للجولات القادمة من الليجا.
koora يلا شوت مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر live بتاريخ 20-8-2018
koora يلا شوت مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر live بتاريخ 20-8-2018
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