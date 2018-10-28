بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد كورة لايف online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر bein sport





يستعد برشلونة لاستضافة غريمه ريال مدريد على ملعب "كامب نو" في الكلاسيكو، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.





تاريخ مدربي ريال مدريد في الكلاسيكو يضع لوبيتيجي على خط النار

وتشهد المباراة أول غياب للثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو الذي رحل عن ريال مدريد الصيف الماضي، معا منذ أول مشاركة لأحدهما في الكلاسيكو.