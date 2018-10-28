بث مباشر hd لمباراة ريال مدريد vs برشلونة كلاسيكو الارض .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد coolkora

وقالت الصحيفة، إن نادي ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع لاعب من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لإنقاذ الفريق من أزمة تدهور النتائج، ووضع الثنائي إيدين هازارد لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، وماورو إيكاردي قائد إنتر ميلان، في مقدمة اللاعبين المراد التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق الملكي خلال انتقالات يناير.





وأضافت الصحيفة أن أنظار ريال مدريد ستتجه إلي محمد صلاح، ويستعد النادي الملكي لتقديم عرض رسمي إلي ليفربول من أجل إتمام الصفقة، نظراً لصعوبة التعاقد مع هازارد وايكاردي في الوقت الحالي.



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