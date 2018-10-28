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محافظ المنيا يبحث مشروع إنشاء مجمع صناعات متكامل ويوجه بتيسير الإجراءات (صور)

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:03 م
محافظ المنيا يبحث مشروع إنشاء مجمع صناعات متكامل ويوجه بتيسير الإجراءات (صور)
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احمد الخميسي
 
بحث اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،مع المهندس آمون مرتضي أبو عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة آمون للاستثمار، مشروع إنشاء مجمع صناعات متكامل بمدينة المنيا على مساحة 52 فدان، حيث سيضم المجمع خدمة التخزين اللوجيستى ومنطقة معارض دائمة ومراكز خدمة معدات وسيارات.


قال المحافظ إن تعزيز فرص الاستثمار طويلة ومتوسطة الأجل تأتى ضمن توجهات الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي يعتمد على تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار الاجنبى والمحلى على حد سواء من خلال تقديم حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًا مع توفير بنية أساسية متكاملة للمستثمر وتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمار.


ووجه المحافظ إدارات الأملاك والاستثمار والمنطقة الصناعية بدراسة إمكانية إنشاء المجمع وإجراء معاينة لأحد المواقع بالطريق الصحراوي الغربي، مرحبًا بكافة المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مشروعاتهم على ارض المحافظة بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب ورفع المستوى المعيشي لهم والدفع بعجلة التنمية.


وأوضح المحافظ أن المنيا من المحافظات الواعدة للاستثمار وتضم العديد من المقومات الطبيعية لدفع عجلة الاستثمار والتنمية بها، لافتًا إلى أن الحالة العامة في المنيا يغلب عليها الهدوء والاستقرار والمناخ الملائم لصناعة مزيد من فرص الاستثمارات في سوق العمل المصري وإقامة مشروعات تساهم في حل مشكلة البطالة وتوفير حياة كريمة للشباب الجاد الباحث عن فرصة عمل حقيقية.
محافظ المنيا يبحث مشروع إنشاء مجمع صناعات متكامل ويوجه بتيسير الإجراءات (صور)
محافظ المنيا يبحث مشروع إنشاء مجمع صناعات متكامل ويوجه بتيسير الإجراءات (صور)
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