الناقدة مرفت عمر تمثل مصر في اللجنة الدائمة لشبكة الصحفيات الأفريقيات

وقع اختيار إدارة منتدى الصحفيات الأفريفيات "بانافريكين" على الناقدة مرفت عمر، لتكون ضمن اللجنة الدائمة لشبكة الصحفيات الأفريقيات ممثلة عن جمهورية مصر العربية مع عضوات القارة من الدول الثمانية وهي المغرب بلد المقر والسنغال والكاميرون ونيجيريا ومالي وجزر القمر ومدغشقر.

وقالت فتحية العوني، مدير منتدى الصحفيات الأفارقة ورئيس اللجنة أن الاختيار اعتمد على عدد من العوامل منها التنوع الجغرافي والثقافي واللغوي وأهمية العضو ودوره البارز في القاء الضوء على قضايا القارة ، وأن اختيار مرفت عمر، في مشاركتها الأولى للمنتدى الذي أنهى فعاليات دورته الثانية ينبع من أهمية مصر ودورها البارز في الشأن الأفريقي والعربي، إلى جانب إثراءها النقاشات التي شاركت فيها وملاحظاتها التي ساعدتنا في في وضع أهداف ولائحة الشبكة المقرر إطلاقها قريبا لمساندة الصحفية الإفريقية ودعمها بالمادة والصور والنشر على أوسع نطاق في تغطياتها الصحفية وتبادل المعلومات.





وأضافت العوني أن الدورة الأولي شاركت فيها مائة صحفية من الدول الناطقة بالفرنسية وهذا العام تضاعف العدد إلى 200 صحفية أفريقية مع تنوع في اللغات الناطقة بها هذه الدول وهي العربية والإنجليزية.





أقيم المنتدى بمدينة كازابلانكا المغربية بحضور 200 صحفية من 54 دولة أفريقية تمثل مصر المقعد العربي الوحيد في اللجنة الدائمة وتم تحديد لجان فرعية تعمل على مدار العام من أغلب دول القارة وتساعد اللجنة الدائمة على عمل حلقة وصل بين الصحفيات في القارة السمراء.







