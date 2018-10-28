ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لمياء كامل: فخورون برعاية مجلس الوزراء للقمة.. وهدفنا تسويق الصورة الحقيقية لبلدنا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:38 م
لمياء كامل: فخورون برعاية مجلس الوزراء للقمة.. وهدفنا تسويق الصورة الحقيقية لبلدنا
طباعة
أحمد الشيخ- تصوير: عبد الحافظ حمدى
 

أعلنت لمياء كامل المدير التنفيذي لشركة سى سى بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية عن بدء قمة صوت مصر صباح اليوم .

ووجهت لمياء الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى وافق على رعاية القمة كما وجهت الشكر لجميع المشاركين والرعاة  فى القمة لافتة إلى أن الهدف من القمة هو تحسين الصورة الذهنية لمصر وتسويق الانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن المؤتمر هذا العام حصل على شراكة مع السفارة الأمريكية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والجامعة الأمريكية، ومجموعة من الشركات والمؤسسات الكبيرة، وشركات القطاع الخاص.وأكدت لمياء أن القمة تحاول تقديم نوع من التغيير، والمتحدث يقدم الحلول التي تؤمن بها المؤسسات المختلفة، كما أن لدينا مجموعة من المتخصصين يحاولون إيراز المشاكل الموجودة لدينا ووضع حلول لها”.ولفتت كامل إلى أنها تحلم أن تكون منصة سنوية تساهم فى صنع قيادات ملهمة تسخر طاقاتها لبناء مستقبل مصر.

 

 

المزيد عن: لمياء كامل قمة صوت مصر صوت مصر الاقتصاد اخبار مصر اليوم اخبار الاقتصاد المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 1:40:01 PM