لمياء كامل: فخورون برعاية مجلس الوزراء للقمة.. وهدفنا تسويق الصورة الحقيقية لبلدنا





أعلنت لمياء كامل المدير التنفيذي لشركة سى سى بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية عن بدء قمة صوت مصر صباح اليوم .





ووجهت لمياء الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى وافق على رعاية القمة كما وجهت الشكر لجميع المشاركين والرعاة فى القمة لافتة إلى أن الهدف من القمة هو تحسين الصورة الذهنية لمصر وتسويق الانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.





وأوضحت أن المؤتمر هذا العام حصل على شراكة مع السفارة الأمريكية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والجامعة الأمريكية، ومجموعة من الشركات والمؤسسات الكبيرة، وشركات القطاع الخاص.وأكدت لمياء أن القمة تحاول تقديم نوع من التغيير، والمتحدث يقدم الحلول التي تؤمن بها المؤسسات المختلفة، كما أن لدينا مجموعة من المتخصصين يحاولون إيراز المشاكل الموجودة لدينا ووضع حلول لها”.ولفتت كامل إلى أنها تحلم أن تكون منصة سنوية تساهم فى صنع قيادات ملهمة تسخر طاقاتها لبناء مستقبل مصر.











