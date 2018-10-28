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‏عاجل- أول تعليق من مدرب ليستر سيتي عن حادثة الطائرة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:36 م
‏عاجل- أول تعليق من مدرب ليستر سيتي عن حادثة الطائرة
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أحمد عصام
 
علق كلود بويل المدير الفني لنادي ليستر سيتي الإنجليزي علي حادثة انفجار طائرة رئيس النادي، والتي تم انفجارها مساء أمس بعد مباراة ليستر وويست هام.

وقال بويل في تصريحات صحفية عن حادثة تحطم الهليكوبتر : "إنها مأساة للنادي. كل أفكاري مع الضحايا وأسرهم وأريد أن أطمئن جميع الأشخاص الذين يشعرون بالقلق حولي. أنا في حالة ذهول، لكنني بخير".

يذكر أن BBC قد أعلنت بالأمس أن يوجد احتمالية وجود المدرب داخل الطائرة مع مالك النادي التايلاندي.

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