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كاثرين لانجفورد أحدث المنضمين لسلسلة أفلام "Avengers"

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:35 م
كاثرين لانجفورد أحدث المنضمين لسلسلة أفلام Avengers
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أحمد جمال أحمد
 

فاجأ مخرجو فيلم المنتقمون في جزئه الرابع متابعيهم بالإعلان عن ظهور النجمة الشابة كاثرين لانجفورد في الجزء الرابع المرتقب من الفيلم.

 

واشتهرت كاثرين بظهورها في مسلسل 13 Reasons Why  الذي حققت من خلاله شهرة عالمية زادت من احتمالات طرح جزء آخر للمسلسل.

 

ولم يكشف عن تفاصيل شخصية كاثيرن في فيلم المنتقمون القادم غير أنه بالفعل قد تم الانتهاء من تصوير مشاهدها.

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