بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن ألبان الأطفال

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توفير ألبان الأطفال المستوردة "شبيهة لبن الأم" بسعر التكلفة 50 جنيهًا للعلبة، في منافذ وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الادوية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.





وأوضحت أنه بعد جهود الدولة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الألبان وتوفيرها بأنواعها بوحدات الرعاية الاساسية، اتجهت لاستكمال ضبط المنظومة في القطاع الخاص أيضًا، موضحة أن هذا القرار يأتي نتيجة تزايد الطلب على الألبان المستوردة، وبعد رصد نقص في القطاع الخاص بالنسبة لألبان الأطفال، ما يمثل عبء أكبر على المواطنين، الأمر الذى حتم تدخل الدولة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان للسيطرة على الاسعار وتوفير مخزون كافي من الالبان للمواطنين بسعر التكلفة.





وشددت على استمرار تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح منظومة توافر الدواء والألبان واللقاحات بسياسات جديدة تضمن حماية المواطن، و تحافظ على استمرارية إنتاج الشركات الوطنية و المستثمرين فى هذا المجال بشكل فعال.





وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الصحة، أنه تنفيذا لتوجيهات "السيسي" سيتم رفع عدد مراكز عمل ألبان ذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين يعانون من مشاكل التمثيل الغذائى لخمسة مراكز بدلا من واحد فقط، مع وضع خطة لتصنيعه محليا مع إشراف اساتذة الجامعات المتخصصين في الأمراض الوراثية على المراكز الجديدة الأمر الذى سيخفف الكثير عن عددًا من الأسر المصرية، والتى تشتري هذه الألبان بأسعار مبالغ فيها للعلبة الواحدة.





جدير بالذكر أنه تم تخصيص خط ساخن رقم "16682" للشركة المصرية لتجارة الادوية لمعرفة منافذ الحصول على ألبان الأطفال.



