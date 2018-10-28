online تابع Bar كورة لايف | في الجول | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | بث مباشر | ريال مدريد | كورة لايف | اون لاين

لأول مرة منذ عام 2007 يغيب الثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي لاعب برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي عن مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين فريقي برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي تأكد غيابه عن دعم البلوجرانا لمدة لن تقل عن 3 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إشبيليه بالجولة التاسعة حيث تعرض لكسر في ذراعه.

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يلا شوت مشاهدة ماتش برشلونة وريال مدريد اليوم ،قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم في كلاسيكو الأرض مجانا علي النايل سات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الاحد 28-10-2018 في كلاسيكو الأرض مجانا علي النايل سات ، تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر حيث تحدد موعد مباراه كلاسيكو الأرض بين فريق ريال مدريد وبرشلونة، حيث ينتظر جميع مشجعي فريق ريال مدريد و جماهير فريق برشلونة و كافة عشاق البساط الأخضر والساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم هذا اللقاء الهام، ولهذا نستعرض معكم اليوم القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض والذي سوف يجمع كلاً من العملاقين ريال مدريد وبرشلونة في أحداث لقاء هام ومثير ينتظرونه، وقد ورد أنه قد تحدد موعد هذا اللقاء الهام يوم السبت المقبل على أرضية ملعب السنتياجو برنابيو في إطار فعاليات قمة الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني.



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كورة لايف | في الجول | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | بث مباشر | ريال مدريد | كورة لايف | اون لاين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم ويسعى دائما فريق عمل موقع رؤية مصر الإخباري الي توفير كافة ترددات القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد اليوم يدخل المرينجي هذا اللقاء المرتقب وعينيه على الحصول الفوز دون بديل والتمكن من الثلاثة نقاط لكي يحافظ على لقبه في منافسات الليجا في الفترة الحالية، وخاصة على غريمه التقليدي من منتخب برشلونة والذي يعد الفارق بينهم حوالي 11 نقطة بالإضافة إلى وجود مباراة مؤجلة للمالكي والتي كانت بسبب مشاركته السابقة في فعاليات كأس العالم للأندية، كما اكد الرياضيين على انه في حالة خسارته هذا اللقاء سوف يزداد الفارق إلى 14 نقطة ويكون بهذا منتخب الريال قد خرج من صراع الليجا في هذا الموسم و قبل ان ينتهي بالفعل من فعاليات الدور الأول.









ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم وتقام مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في ذهاب مباريات الدوري الإسباني ضمن مباريات الجولة العاشرة ظهر اليوم الأحد الموافق 28-10-2018 في إطار فعاليات منافسات الدوري الإسباني للعام الجاري، أعلن أنه سوف يواجه فريق برشلونة نده القوي من لاعبي فريق ريال مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، ضمن فعاليات منافسات الجولة العاشرة من عمر الليجا الإسبانية.









جدير بالذكر أنه قد حصل الفريق الملكي حتى الآن المركز الرابع في الدوري الاسباني، بعد ان تمكن من الحصول على رصيد 31 نقطة كاملة من خلال مشاركاته الماضية بالبطولة، ليكون بهذا متأخرا عن غريمه من فريق فالنسيا الذي يحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط فقط، كما أنه أقل من الوصيف أتلتيكو مدريد والذي يحتل المركز الثاني بثلاثة نقاط فقط، بينما استطاع فريق البرسا من خلال فعاليات مشاركاته في الدوري الاسباني من الوصول إلى مركز الصدارة بعد ان تمكن من الحصول على 42 نقطة في اطار فعاليات مشاركته بمسابقة الدوري بعد أن تميز في هذه البطولة ولم يحصل فيها على خسارة واحدة حتى الآن وذلك بقيادة المدير الفني الجديد إرنيستو فالفيردي.











من جهة أخرى يدخل فريق برشلونة هذا اللقاء المرتقب بهدف الفوز أيضا حيث يسعى إلى تعزيز وضعه الحالي في إطار فعاليات الليغا ولكي يستطيع من أن يرد اعتباره و يعزز موقفه الحالي بعد الخسارة الكارثية التي حصل عليها في كأس السوبر أمام فريق الريال في المواجهة الأخيرة، والتي كانت في بداية هذا الموسم، والذي هزم فيها الفريق في كلاً من مباراتي الذهاب والإياب والذي قد انتهت احداث هذا اللقاء فيه بنتيجة 1/5.





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قامت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة بالإعلان عن أنها هي المالك لحقوق نقل مباراة كلاسيكو الأرض بين كلاً من فريق ريال مدريد وبرشلونة، حيث تقرر أن يتم إذاعة هذا اللقاء بشكل مباشر وحصري من خلال الاستوديوهات التحليلية لها، وأنها سوف تقوم بنقل أحداث هذا اللقاء من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الملك الحصري لهذه البطولة في الوطن العربي بالاضافة الى شمال افريقيا والشرق الاوسط، وقد أعلنت أنها سوف تقوم بإذاعة المباراة على ستة قنوات تابعة لها، بالعديد من اللغات كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة: مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستكون منقولة يوم السبت 23/12/2017 عبر القنوات التالية: HD1 وHD3 باللغة العربية، HD12 باللغة الإنكليزية، HD14 باللغة الفرنسية، HD17 باللغة الإسبانية و4K باللغتين العربية والإنكليزية.، وفي تحدي مثير للقنوات القطرية









أعلنت 3 قنوات فضائية مجانية بأنها سوف تقوم بنقل الكلاسيكو ايضًا، حيث يمكنكم مشاهدته على كلاً من:

قناة IR CAMA 3، وقناة RAH -e – farda TV”، على تردد 12447، افقي 2400 .

وقناة VARZISH TV عبر القمر الصناعي ياه سات على تردد 11938 – 3/4 – 27500 – أفقي “H”، و التردد 11843 – 3/4 – 27500 – عمودي “V”، وذلك عبر القمر الصناعي “ياه سات”.



