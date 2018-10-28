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قبل نهائي الزمالك والأهلي.. تعرف على تاريخ الأندية المصرية في المباريات النهائية لبطولة أفريقيا لليد

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:24 م
قبل نهائي الزمالك والأهلي.. تعرف على تاريخ الأندية المصرية في المباريات النهائية لبطولة أفريقيا لليد
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علاء خليف
 
يواجه فريق الأهلى نظيره الزمالك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة أفريقية للأندية لكرة اليد (دوري أبطال أفريقيا)، والتى تستضيفها العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وصعدت الأندية المصرية للمباراة النهائية في بطولة أفريقيا لليد (19 مرة سابقة) بواقع (11 مشاركة للزمالك - 7 للأهلي - مرة وحيدة لفريق بورسعيد)، حصدت اللقب 16 مرة (10 ألقاب للزمالك - 5 للأهلي - لقب وحيد لبورسعيد)، وفازت بمركز الوصيف 3 مرات (الأهلي مرتين - الزمالك مرة)

وتعتبر هذه المرة الثانية الذي يتقابل فيها فريقين مصريين في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد ،وذلك بعد المباراة النهائية لنسخة البطولة عام 2012 والذي جمعت الأهلي والزمالك أيضًا، وتوج المارد الأحمر بلقبها بعدما فاز بنتيجة 21-17.

وإليكم ألقاب الأندية المصرية في بطولة أفريقيا لكرة اليد:

- الزمالك: 10 ألقاب أعوام ( 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 ).

- الأهلي: 5 ألقاب أعوام ( 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و 2016)

- بورسعيد: حصد اللقب مرة وحيدة عام (1990)

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