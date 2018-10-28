الزمالك يمنع المعارين من اللعب ضده في كل المباريات

قرر مسئولو نادي الزمالك إجراء بعض التعديلات على بنود الإعارة لبعض اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال ميركاتو الشتاء من خلال كتابة بند واضح وصريح بعدم مشاركتهم ضد الفريق في أي بطولة أو مباراة ولو حتى ودية .





ويأتي قرار الزمالك بسبب أزمة الثنائي أحمد داوودا والإيفواري رزاق سيسيه المعارين إلى الاتحاد السكندري بعدما رفض النادي مشاركتهما في اللقاء بسبب وجود بند بمنع لعبهما في أي بطولة محلية أو قارية فيما شارك الثنائي باعتبار أن البطولة العربية ودية من الأساس وغير معترف بها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو ما أثار غضب إدارة القلعة البيضاء لذلك عدلت من البند في الإعارة لكل اللاعبين الراحلين في يناير لقطع الطريق على باقي الأندية للسير على خطى الاتحاد.



