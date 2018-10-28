فشل صاروخ صينى حامل فى الوصول إلى المدار

فشل صاروخ حامل صيني مطور بشكل خاص في الوصول إلى المدار بعد أن انطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية يوم السبت، في ضربة لمحاولات الشركات الخاصة لمنافسة سبيس إكس الخاصة بشركة ألون موسك.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم الأحد، تم تطوير الصاروخ ذو الثلاث مراحل، زوك 1، من قبل لاند سبيس ومقره بكين.

وقالت الشركة في أحد المدونات الصغيرة بعد المراحل الأولى والثانية الاسمية، أن المركبة الفضائية فشلت في الوصول إلى المدار نتيجة لمشكلة في المرحلة الثالثة.

وقالت الشركة: "إنه قبل إطلاق صاروخ زوك الناقل، كانت مهمتها قد اكتملت بالفعل".