"عاشور" يطلب مذكرة تفصيلية بواقعة محكمة ملوي

كلف سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، بكتابة مذكرة تفصيلية بواقعة اعتداء محام على قاضي بمحكمة ملوي وعرضها عليه شخصيا، مؤكدًا أن النقابة لا تتخلى عن المحامي وسيقف الجميع معه.



وقال "الكسار"، إن العلاقة بين المحامي والقاضي تقوم على الاحترام المتبادل، وفق القانون، مشيرًا إلى أن النقابة لا تقبل ما حدث من قيام المحامي بالتعدي على القاضي، باعتباره سلوكا مرفوضًا، مؤكدا أن هذا السلوك وإن كان سلوكا فرديا إلا أنه سوف يعود بالضرر على الجميع.



