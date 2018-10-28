القائم بأعمال رئيس جامعة بنها: بنك المعرفة ثروة في الجامعات وزمن صعوبة الحصول على المعلومة انتهى بلا رجعة (صور)

افتتح الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، ورشة عمل للتدريب علي مصادر استخدام بنك المعرفة المصرى والتي تستمر أعمالها علي مدي يومين بقاعة الاحتفالات بمجمع الكليات بحضور اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وشباب الباحثين وطلاب الكليات.



وفى كلمته أكد الدكتور المغربى على أهمية الاستخدام الأمثل من مصادر بنك المعرفة بإعتباره ثروة معلوماتية داخل الجامعات ومتاح للجميع بالمجان ويتواكب مع متطلبات العصر.



وأضاف المغربي أن الدولة تستثمر جزء كبير من مواردها في بنك المعرفة، ولابد من الاستفادة منه على أكمل وجه مؤكدًا أن الاحصائيات على مستوى الجامعات أظهرت ان بنك المعرفة لايستخدم بصورة جيدة مما يعوق عملية الاستثمار في هذا المجال.



وأكد المغربى أن زمن الحصول على المعلومة بصعوبة قد انتهى حيث يضم البنك مئات الالاف من الكتب والمراجع التى يمكن الرجوع اليها والاستفادة منها في النشر العلمى او الحصول على المعلومات وتنمية المهارات.



وطالب القائم بأعمال رئيس الجامعة العمداء بتحديد منسقين داخل كل الكليات لبنك المعرفة والقيام بعمل احصائية لاعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب المشتركين في بنك المعرفة وتفعيله.



واضاف المغربى أن جامعة بنها تعمل علي تدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب علي استخدام بنك المعرفة من خلال توفير العديد من ورش العمل للتدريب علي استخدامه وتحقيق أكبر استفادة ممكنه وذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتي تهدف إلي بناء بنك المعرفة المصري الذي يسعى لتوحيد الاشتراكات بالدوريات وقواعد البيانات وإتاحة مصادر المعلومات على المستوى الوطني من خلال بوابة إلكترونية موحدة.



من جانبه اكد الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات العلمية والثقافية،ان جامعة بنها تنظم اليوم ورشة العمل للتوعية بمصادر الانتاج الفكرى ومصادر المعلومات التى يوفرها بنك المعرفة بالغة العربية والإنجليزية والفرنسية وتوظيفها في عملية التعلم والبحث العلمى وذلك في اطار المبادرة الرئاسية نحو مجتمع" يتعلم ويفكر ويبتكر".



وأشار الجيزاوى إلى أن ورشة العمل يحاضر فيها خبراء التدريب ببنك المعرفة من الشركات الموردة لقواعد البيانات والمجلس الأعلي للجامعات بهدف التدريب علي مصادر المعلومات المتاحة ببنك المعرفة المصري.