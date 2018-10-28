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تراقب الجماهير مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد على إستاد “كامب نو” يوم الأحد 28أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.





يقدم لكم “الفجر الرياضي”، أبرز لاعبين ارتدوا قميص الفريقين برشلونة وريال مدريد، قبل الكلاسيكو المنتظر في الليجا.

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر كورة لايف





1- الظاهرة رونالدو





رونالدو لويس نازاريو دي ليما المعروف بالظاهرة البرازيلية، يعد من أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ، بعد انجازاته الفردية والجماعية مع الأندية التي لعب لها، بالإضافة إلى الكثير من الألقاب الهامة مع منتخب بلاده.





كان يرتدي الظاهرة رونالدو قميص النادي الكتالوني برشلونة في عام 96، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي في العام التالى، وبعد 5 سنوات من المستويات الرائعة مع الأفاعي، تعاقد معه نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد.





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بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر كورة لايف





2- لويس إنريكي





الإسباني لويس إنريكي أحد أبرز اللاعبين الذين لعبوا في صفوف الفريقين برشلونة وريال مدريد، خاصة بعد نجاحه في عالم التدريب، وتحقيقه الكثير من الإنجازات مع الفريق الكتالوني، وإرتداء القمصين لفترة طويلة للغاية.





لعب لويس إنريكي في صفوف نادي ريال مدريد من عام 91 حتى 96، وكان من أفضل اللاعبين في الفريق الملكي خلال هذا الفترة، ولكن قرر الرحيل إلى النادي الكتالوني بسبب إزعجات الجماهير، ولعب معهم حتى عام 2004.





3- لويس فيجو





البرتغالي لويس فيجو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ بلاده والدوري الإسباني، لديه قصة مشهورة للغاية بعد انتقاله من برشلونة إلى ريال مدريد، وتلقيه الكثير من الإزعاجات والإساءات من جماهير الفريق الكتالوني ويسمى الحائن حتى الأن.





كان يلعب لويس فيجو في نادي برشلونة من عام 95 حتى 2000، ولكن بعد نجاح فلورنتينو بيريز في رئاسة النادي الملكي ريال مدريد، كسر الشرط الجزائي في عقده، وتعاقد معه في صفقة تاريخية لن تتكرر مرة أخرى.

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر كورة لايف





4- بيرند شوستر





الأسطورة الألمانية بيرند شوستر والمعروف بـ”الملاك الأشفر”، كان من أبرز اللاعبين في تاريخ الدوري الإسباني خاصة في فترة الثمنيات، بعد تألقه مع برشلونة وريال مدريد.





كان بيرند شوستر من أفضل اللاعبين في الفريق الكتالوني برشلونة في الفترة ما بين عام 80 حتى 85، قبل أن ينتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، في صفقة كانت مثيرة للغاية.





5- مايكل لاودورب





الدنماركي مايكل لاودورب الذي كان من الأفضل المهاجمين في بطولة الدوري الإسباني، من أبرز اللاعبين الذي لعبوا لقطبي الليجا برشلونة وريال مدريد.





لعب لاودورب مع النادي الكتالوني برشلونة من عام 89 حتى 94، وكان من أبرز اللاعبين في الفريق بعد تسجيله 40 هدفاً في 167 مباراة، قبل أن ينتقل إلى الفريق الملكي ريال مدريد وارتداء قميصه لمدة عامين.

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6- بروزينيكى





شارك مع ريال مدريد لمدة 3 مواسم فى أوائل التسعينات، وانتقل بعدها إلى برشلونة ولعب موسما وحيدا عام 1995.





7-لويس إنريكى





المدرب الحالي لمنتخب إسبانيا، انتقل في عام 1991 إلى نادى ريال مدريد، وظل معهم إلى 1996، وبعدها انتقل إلى صفوف برشلونة.





8- جورجى هاجى





انتقل النجم الرومانى جورجى هاجى فى صفوف ريال مدريد لمدة موسمين إلى عام 1990، ثم لعب لبرشلونة بين 1994 إلى 1996.









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