تابع الاسطورة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 2018-10-28 يلا شوت مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر





لم يعد أمام برشلونة وريال مدريد سوى الاعتماد على الكرة الجماعية والواقعية بشكلٍ أكبر في كلاسيكو ملعب كامب نو الذي يجمعهما مساء الأحد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ، وذلك بسبب الظروف التي يمر بها كل منهما في ظل غياب أيقونتهما ليونيل ميسي المصاب وكريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.

تابع الاسطورة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 2018-10-28 يلا شوت مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر





وبغياب أهم نجمي كرة القدم حول العالم في السنوات الأخيرة سيظهر عدد من النجوم للفت الأنظار ومساعدة برشلونة وريال مدريد على الفوز ، وهنالك ركائز أساسية في الفريقين سيعتمدان عليهم لخطف أفضل نتيجة ممكنة.





وفي برشلونة سيكون حارس المرمى الألماني أندريه تير شتيجن النجم الأول ، ويليه البرازيلي فيليب كوتينيو والأوروجوياني لويس سواريز والإسباني جوردي ألبا للبحث عن الأهداف ، والإسباني جيرارد بيكيه ليكون صمام الأمان أمام الحارس الألماني.

تابع الاسطورة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 2018-10-28 يلا شوت مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر





وفي نفس المراكز سيعتمد ريال مدريد على حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا ، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس ، والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو ، والمهاجمين الويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيما.





تابع الاسطورة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 2018-10-28 يلا شوت مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر