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"عضّ واتهامات" بين فنانة شهيرة وزوجها في الشارع (فيديو)

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:02 م
عضّ واتهامات بين فنانة شهيرة وزوجها في الشارع (فيديو)
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الفجر الفني
 

تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريباً للفنانة الكويتية أبرار. وبدت فيه أثناء جلوسها في السيارة برفقة زوجها.

 

وتوجهت إلى الأخير بالقول إنه يتفحص هاتفه في معظم الأحيان، مهددة بطريقة المزاح بأنها ستتركه وتعود إلى منزل أهلها.

 

ودار النقاش بينهما في هذا الشأن وبات كل منهما يلقي بالتهم على الآخر. وفاجأت الفنانة متابعيها بقيامها بعض يد زوجها. إلا أنها عادت بعد ذلك وأعربت عن عاطفتها تجاهه من خلال تقبيله عن بعد.

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