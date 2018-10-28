رابط تابع شوت ..مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد |بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد|لايف ..  يلا شوت   

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ينطلق موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 28 / 10 / 2018 والقنوات الناقلة عندما يحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة فى كلاسيكو الأرض ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى الإسبانى على ملعب كامب نو.





فى تمام الخامسة والربع عصر الأحد تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد فى الكلاسيكو وتنقل على قناة beIN Sports HD3.

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ويدخل برشلونة مباراة الكلاسيكو وهو على قمة جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 18 نقطة، ويأتى ريال مدريد فى المركز السابع برصيد 14 نقطة.





ويعانى ريال مدريد من عدة أزمات مؤخرًا تهدد مستقبل المدرب جولين لوبيتيجى الذى أصبح قريبًا من الإقالة، وكشفت تقارير صحفية أن الإيطالى أنطونيو كونتى توصل لاتفاق مع إدارة الملكى لتدريب الفريق حال خسارة مباراة الغد، والتى سيتبعها قرار إقالة المدرب الوطنى الذى تولى المسئولية مطلع الموسم الجارى خلفًا لزين الدين زيدان المتوج مع الفريق بـ3 ألقاب متتالية فى دورى أبطال أوروبا.

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وتشهد مباراة الكلاسيكو حدثا فريدا وهو غياب النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لأول مرة معا عن قمة برشلونة والريال منذ 2007 حيث يغيب الأول بعد انتقاله الصيف الماضى إلى يوفنتوس، والثانى للإصابة بكسر فى اليد.





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