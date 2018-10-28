مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بتاريخ 28-10-2018 الدوري الإسباني

وستكون المباراة الهامة والمرتقبة في الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة على ملعب الكامب منقولة عبر قنوات بي إن سبورت اتش دي وتحديدا قناة بي إن سبورت اتش دي 1، وبي إن سبورت اتش دي 3، في تغطية مميزة تقدمها قنوات بي إن سبورت، حيث سيكون المعلق عصام الشوالي معلقا على أحداث المباراة من الملعب، بالإضافة إلى حفيظ دراجي وعلي محمد علي من الأستوديو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد المتصدر (19 نقطة)، في حين يأتي ريال مدريد في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

يلتقي نادي برشلونة مع نظيره ريال مدريد في موقعة الكلاسيكو، في الخامسة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، في المواجهة التي يحتضنها ملعب الكامب نو، الان يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع.





مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بتاريخ 28-10-2018 الدوري الإسباني





ويدخل الفريقان مباراة اليوم بشكل مختلف، فالكلاسيكو يغيب عنه للمرة الأولى منذ 9 سنوات كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، والذي رحل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بداية من فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 105 مليون جنيه استرليني، والأرجنتيني الساحر ليونيل ميسي، الذي يغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني، في المواجهة التي انتهت بفوز البارسا بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث ستكون المرة الأولى للكلاسيكو منذ سنوات التي يغيب كل اللاعبين.

وتبدأ مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت مصر، السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، السادسة والربع مساء بتوقيت فلسطين ، السادسة والربع مساء بتوقيت الأردن، السادسة والربع مساء بتوقيت سوريا.