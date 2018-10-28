ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد طائرة مالك نادي "ليستر سيتي" لحظة الإقلاع وقبل الإنفجار (فيديو)

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:52 ص
شاهد طائرة مالك نادي ليستر سيتي لحظة الإقلاع وقبل الإنفجار (فيديو)
طائرة فيتشاي مالك ليستر سيتي
طباعة
 
بالفيديو نرصد اللحظات الأخيرة لانفجار الطائرة الخاصة بمالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، التايلاندي فيتشاي هو مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وقد تحطمت طائرته بعد الإقلاع من قلب ملعب كينج باور الخاص بنادي ليستر سيتي.

تعادل ليستر سيتي مع ويستهام بهدف لكل فريق، في مباراة حضرتها فيتشاي مالك النادي، وقام بمغادرة الملعب عن طريق الطائرة الهيلوكوبتر.


المزيد عن: مالك نادي ليستر مالك ليستر سيتي ليستر سيتي كوورة عالمية كوورة فيتشاي الرياضة اليوم اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 12:20:04 PM