شاهد طائرة مالك نادي "ليستر سيتي" لحظة الإقلاع وقبل الإنفجار (فيديو)





تعادل ليستر سيتي مع ويستهام بهدف لكل فريق، في مباراة حضرتها فيتشاي مالك النادي، وقام بمغادرة الملعب عن طريق الطائرة الهيلوكوبتر.









مشهد اللحظات الأخيرة قبل تحطم الطائرة..

الطائرة واجهت مشاكل ميكانيكية بعد إقلاعها من أرض الملعب..

والمقطع يدل على تواجد مالك نادي #ليستر_سيتي على متن الطائرة

تفاصيل أخرى عبر الرابطhttps://t.co/BuZVfjjZaP pic.twitter.com/VhaZzip8bT — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) October 28, 2018

بالفيديو نرصد اللحظات الأخيرة لانفجار الطائرة الخاصة بمالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، التايلاندي فيتشاي هو مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وقد تحطمت طائرته بعد الإقلاع من قلب ملعب كينج باور الخاص بنادي ليستر سيتي.